Ultime Notizie dalla rete : Capo Pentagono Capo Pentagono, il conflitto in Ucraina 'non è inevitabile' "Il conflitto in Ucraina non è inevitabile". Lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin in un briefing, precisando che non si conosce ancora la decisione di Vladimir Putin ma che gli Usa hanno un "ferreo impegno" verso i nostri alleati Nato. "Non abbiamo ...

Russia vs America, nella guerra del gas l'Europa è alla canna Secondo il Pentagono, nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo incremento di forze combattenti ... La denuncia dell'Iea Il capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia accusa la Russia di aver ...

