Calciomercato Serie A, tutti gli affari di gennaio 2022 già conclusi (acquisti e cessioni) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il mercato di gennaio cambierà il volto di quasi tutti i club della Serie A. Dusan Vlahovic da oggi è un giocatore della Juventus: 67 milioni più bonus (fino a 75 milioni) per la Fiorentina. L'Inter ha risposto con ... Leggi su today (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il mercato dicambierà il volto di quasii club dellaA. Dusan Vlahovic da oggi è un giocatore della Juventus: 67 milioni più bonus (fino a 75 milioni) per la Fiorentina. L'Inter ha risposto con ...

Advertising

SkySport : Juve, Dusan Vlahovic a Torino: foto e video del primo giorno in bianconero #SkySport #SkyCalciomercato… - Gazzetta_it : Calciomercato: Vlahovic-Juve, colpo da 150 milioni. Tutti i numeri dell'affare - SkySport : Gosens: 'L'Inter tra i top club in Europa, non è stata una scelta difficile' #SkySport #SkyCalciomercato… - team_serie : Il #Tottenham di Antonio Conte insiste per #Kulusevski,ma la #Juventus vorrebbe l'opzione con obbligo di riscatto,s… - team_serie : #DusanVlahovic-#Juventus, alla #Fiorentina sono arrivate due offerte, la più onerosa era da parte dell'#Arsenal, er… -