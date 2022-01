Benevento, morto il bimbo di 4 mesi ricoverato al Santobono con trauma cranico: ascoltati i genitori (Di venerdì 28 gennaio 2022) È morto il bimbo di quattro mesi di Benevento ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Santobono di Napoli per un trauma cranico, sulle cui cause la Procura sannita ha aperto... Leggi su ilmattino (Di venerdì 28 gennaio 2022) Èildi quattrodiin prognosi riservata nell'ospedaledi Napoli per un, sulle cui cause la Procura sannita ha aperto...

Advertising

GazzettAvellino : Morto il bambino di Benevento ricoverato al Santobono per un trauma cranico. - Testament73 : 4 mesi... Riposa in pace angioletto... ??++ Morto bimbo di Benevento ricoverato per un trauma cranico ++ - Campania… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Benevento, morto il bimbo di 4 mesi arrivato in ospedale con trauma cranico #benevento #16gennaio #benevento #napoli… - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Morto il bimbo di Benevento ricoverato per un trauma cranico. Aveva 4 mesi. La procura indaga, ascoltati i genitori #ANSA… - occhio_notizie : I carabinieri del Comando provinciale di Benevento avevano avviato le indagini ed era stata disposta anche una peri… -