Australian Open, Berrettini-Nadal si gioca indoor! Piove a dirotto a Melbourne, semifinale al coperto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Piove a dirotto a Melbourne, dove oggi vanno in scena le semifinali maschili degli Australian Open 2022. Una vera e propria bufera si è abbattuta sulla capitale dello stato di Victoria: l’acqua torrenziale, mista a un forte vento, ha fatto capolino nella località che ospita il primo Slam della stagione di tennis. Era ampiamente annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni ed effettivamente così è stato. Questa particolare condizione ha chiaramente costretto gli organizzatori a chiudere il tetto sopra alla Rod Laver Arena, oggi gremita da circa 10.000 spettatori. In sostanza le semifinali si giocheranno in modalità indoor, ovvero al coperto: sempre sul cemento, chiaramente, ma il vento e il sole (con le annesse ombre e la visibilità) non saranno più un fattore e le modalità di ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022), dove oggi vanno in scena le semifinali maschili degli2022. Una vera e propria bufera si è abbattuta sulla capitale dello stato di Victoria: l’acqua torrenziale, mista a un forte vento, ha fatto capolino nella località che ospita il primo Slam della stagione di tennis. Era ampiamente annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni ed effettivamente così è stato. Questa particolare condizione ha chiaramente costretto gli organizzatori a chiudere il tetto sopra alla Rod Laver Arena, oggi gremita da circa 10.000 spettatori. In sostanza le semifinali si giocheranno in modalità indoor, ovvero al: sempre sul cemento, chiaramente, ma il vento e il sole (con le annesse ombre e la visibilità) non saranno più un fattore e le modalità di ...

Advertising

CB_Ignoranza : Stanotte, alle 4:30, il nostro Matteo Berrettini sfiderà un mostro sacro come Rafa Nadal nella semifinale degli Aus… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - CbstvC : Australian Open Berrettini-Nadal live in tv e in live stream ?Live Stream?? - VinceMartucci : Partiti! Berrettini di nuovo all’assalto della storia nella semifinale degli Australian Open contro Rafa Nadal -