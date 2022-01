Apple, ricavi da record grazie alla gamma iPhone 13. Cresciuti anche Mac e servizi (Di venerdì 28 gennaio 2022) È stato il trimestre in cui Apple ha registrato più ricavi di sempre. Oltre metà del fatturato è stato generato dagli iPhone.... Leggi su dday (Di venerdì 28 gennaio 2022) È stato il trimestre in cuiha registrato piùdi sempre. Oltre metà del fatturato è stato generato dagli....

Advertising

repubblica : Apple, trimestre record: ricavi in crescita dell'11 - Digital_Day : È stato il trimestre in cui Apple ha registrato più ricavi di sempre. Oltre metà del fatturato è stato generato dag… - newsfinanza : Apple, ricavi trimestrali record nonostante problemi a supply chain - puntotweet : Apple: Q1 2022 da record, ricavi per 123,9 miliardi di dollari - ElioLannutti : Apple, trimestre record: ricavi in crescita dell'11 -