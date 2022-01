Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 27 01 22

Leggi su isaechia

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Sentite, voi lo sapete quanto io in questi secoli di sua permanenza aabbia spernacchiato Ida Platano per la ragioni più varie, sapete che per me è la Gemma Galgani 2.0 e che è un’esponente di punta della Combriccola che per me rappresenta il male assolutoedonniano, BUT, c’è un BUT, perché se poi a un certo punto Ida ripensa a Riccardone-one-one e frigna, beh, io la capisco raga. Vi dico la verità, io ad Ida critico un miliardo di cose (direi più o meno tutto), però sinceramente sul fatto che sia stata realmente innamorata di Riccardo Guarnieri non ho mai avuto dubbi. Così come non ho dubbi che sia innamorata di lui ancora oggi. Con Riccardo ha sbagliato una infinità di volte (non che lui fosse Mr Leggerezza, eh, però lei riusciva ad essere snervante ad un punto tale che non solidarizzare con Ricky era ...