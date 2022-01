Advertising

CaffeFou : Troppi contagi tra i ballerini: salta la puntata di Amici 21 #amici2021 #uominiedonne - isNews_it : Omicron, ancora troppi contagi: il Molise resta zona rossa d'Europa - - ilgiornale : Curva epidemica e ospedalizzazioni in calo, i decessi sono sempre troppi: età media 80 anni, più alta per i vaccina… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: IL LOCKDOWN IN ITALIA NEL 2020 A INIZIO PANDEMIA E POI MAI PIÙ LOCKDOWN TOTALE E QUESTO È SBAGLIATO PERCHÉ IL VIRUS È… - SjDHE0xGbeKIRlt : IL LOCKDOWN IN ITALIA NEL 2020 A INIZIO PANDEMIA E POI MAI PIÙ LOCKDOWN TOTALE E QUESTO È SBAGLIATO PERCHÉ IL VIRUS… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi contagi

Fanpage.it

Battuta d'arresto inattesa per il talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il Covid - 19 si è fatto largo nelle sale della scuola di Amici e alcuni professionisti sono risultati positivi ai ...Ma in Molise icontinuano ad essere tanti e per questo la regione resta - come praticamente il tutto il resto d'Italia e d'Europa " resta in zona rossa. Il dato emerge dalla mappa aggiornata ...PARMA – Con l’impennata dei contagi è salita la preoccupazione da parte delle persone fragili, in particolare disabili e anziani, per il ritardo nel ricevere la terza dose a domicilio. Si tratta di so ...L’azienda Amsa, che gestisce la raccolta rifiuti, sta registrando alcuni ritardi a causa dell’assenza di molti dipendenti dovuta alla ...