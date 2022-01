Rottamazione auto gratis

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando arriva il momento di rottamare la propriao il proprio scooter spesso il primo pensiero che salta alla mente è a chi rivolgersi per farlo e soprattutto quanto ci costerà. Se per la nostra vecchiaabbiamo infatti escluso la possibilità di vendita, sfruttando il mercato dell’usato, l’unica soluzione rimasta è quella di far demolire il veicolo. Lain effetti consiste nella “rinuncia” alla proprietà del veicolo il quale, una volta preso in carico dai centri preposti, verrà presa in carico e letteralmente smontata. Spesso, come alternativa, alcuni scelgono anche di sfruttare gli incentivi specifici messi a disposizione dallo Stato che a fronte dell’acquisto di un’nuova, e dunque meno inquinante, consente di smaltire il proprio vecchio mezzo. Leggi anche:...

Advertising

Autoingros : Panda Hybrid da 9.950€! Offerta valida fino al 31 gennaio in caso di permuta o rottamazione. Approfittane subito, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Rottamazione auto

Il Corriere della Città

Per fare ciò il Governo ha deciso di ricorrere agli incentivi2021 (che, come suggerisce il nome, non ci saranno nel 2022). Tali incentivi erano utilizzati per acquistare una nuova ...Bonus senza ISEE anche quello per laTV (rifinanziato dalla legge di bilancio 2022). ... Completano il quadro dei bonus senza ISEE, la carta del docente e l' ecobonus. Potrebbero ...Quando arriva il momento di rottamare la propria auto o il proprio scooter spesso il primo pensiero che salta alla mente è a chi rivolgersi per farlo e soprattutto quanto ci costerà. Se per la nostra ...Carlo Buccirosso è il protagonista del quarto appuntamento della stagione Turi Ferro 2021/2022. Lo spettacolo è prodotto dall'ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro. Guarda le foto ...