Redditi di consiglieri e assessori | ecco chi sono i più ricchi a Macerata

il_piccolo : Comune di Trieste: ecco i redditi di consiglieri e giunta. Il sindaco Dipiazza resta il più ricco -

Ultime Notizie dalla rete : Redditi consiglieri

corriereadriatico.it

Tra queste ci sono idei 32comunali che compongono l'Assise cittadina di Macerata . Chi svetta in testa alla lista delle dichiarazioni 2021, riferite aidel 2020, è ...Ma a lasciare perplessi diversi, su tutto, c'è la possibilità di un altro aggravio fiscale suidei cittadini. Un'ipotesi, quest'ultima, non esattamente lontana secondo quanto ...MACERATA - Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, il “Decreto trasparenza”, disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte ...Reddito di Cittadinanza 2022: decurtazione mensile di 5 euro, visita obbligata almeno una volta al mese ai Centri per l'Impiego e maggiori controlli.