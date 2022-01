Quirinale, notte di trattative tra i partiti: il quorum scende, i leader scoprono le carte (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il centrodestra valuta Casini, smentito l’incontro con Cassese. Letta: venerdì votiamo il Presidente Leggi su lastampa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il centrodestra valuta Casini, smentito l’incontro con Cassese. Letta: venerdì votiamo il Presidente

Advertising

Tommasolabate : +++ A naso, si chiude nelle prossime ore. È tutto apparecchiato perché Conte, Letta e Salvini, prima della notte,… - myrtamerlino : Sta per iniziare una lunga notte per la politica, da telefonini accesi come ha detto #Salvini. Dopo i giorni bui d… - ale_dibattista : Il Messia Draghi, il Salvatore, l'apostolo, SuperMario, lavora notte e giorno per 'fuggire' al Quirinale. Ed il Mov… - pirata_21 : #Salvini ai giornalisti:'Tenete il cellulare acceso la notte'. Ah te vuoi fare la baldoria! #Quirinale #Quirinale22 - schnitzlerrr : 'In casa Pd ieri notte i nomi su cui si immaginava di poter arrivare a un’intesa bipartisan erano quelli di Casini,… -