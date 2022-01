Pregliasco: “Stop circolare Galeazzi per rinvio operazioni non vaccinati” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – La circolare che all’Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano ha congelato le operazioni non urgenti per pazienti non vaccinati non è più valida. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi, comunica con una lettera indirizzata al direttore del quotidiano ‘La Verità’, Maurizio Belpietro, il superamento della circolare che prevedeva il rinvio di interventi non urgenti su pazienti fragili, tra i quali venivano comprese anche le persone non in possesso di Super green pass. La disposizione precauzionale, dettata dall’acuirsi dell’emergenza Covid-19, che però ora “è decaduta” alla luce del mutato scenario epidemiologico. “Dopo diversi giorni di polemiche nate in seguito a una disposizione a mia firma – scrive il virologo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lache all’Irccs Istituto ortopedicodi Milano ha congelato lenon urgenti per pazienti nonnon è più valida. Fabrizio, direttore sanitario del, comunica con una lettera indirizzata al direttore del quotidiano ‘La Verità’, Maurizio Belpietro, il superamento dellache prevedeva ildi interventi non urgenti su pazienti fragili, tra i quali venivano comprese anche le persone non in possesso di Super green pass. La disposizione precauzionale, dettata dall’acuirsi dell’emergenza Covid-19, che però ora “è decaduta” alla luce del mutato scenario epidemiologico. “Dopo diversi giorni di polemiche nate in seguito a una disposizione a mia firma – scrive il virologo ...

Adnkronos : #Pregliasco e operazioni no vax: “Stop circolare Galeazzi”. - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Pregliasco: 'Stop circolare Galeazzi per il rinvio delle operazioni ai non vaccinati' - fm347153 : RT @ImolaOggi: Pregliasco: 'Stop circolare Galeazzi per il rinvio delle operazioni ai non vaccinati' - ImolaOggi : Pregliasco: 'Stop circolare Galeazzi per il rinvio delle operazioni ai non vaccinati' - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Pregliasco e operazioni no vax: “Stop circolare Galeazzi”. -