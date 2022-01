Pillola anti Covid di Pfizer, via libera alla vendita: serve agli adulti a rischio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Via libera in Europa alla Pillola anti Covid di Pfizer . Il Comitato per i medicinali per uso umano dell' Ema , l'Agenzia europea per i medicinali, ha approvato l'immissione in commercio del Paxlovid,... Leggi su quotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Viain Europadi. Il Comitato per i medicinali per uso umano dell' Ema , l'Agenzia europea per i medicinali, ha approvato l'immissione in commercio del Paxlovid,...

