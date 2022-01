Pesci (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Non frequentare posti in cui le persone hanno già capito tutto”, dice lo scrittore Juansen Dizon. È sempre un buon consiglio, ma lo sarà particolarmente per te nelle prossime settimane e mesi. Hai bisogno degli stimoli che derivano dal... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Non frequentare posti in cui le persone hanno già capito tutto”, dice lo scrittore Juansen Dizon. È sempre un buon consiglio, ma lo sarà particolarmente per te nelle prossime settimane e mesi. Hai bisogno degli stimoli che derivano dal... Leggi

Advertising

enpaonlus : “Basta con le bocce per i pesci: li fanno impazzire”, la storica decisione di un’azienda francese leader nella cura… - ilmerdoscopo1 : passiamo a Cassie, personaggio controverso di questa stagione ma che io non riesco ad odiare: Pesci asc Cancro luna… - svevetto : Te lo diranno che ho addosso una J come me J come Jay-Z, J come Michael Come Santana, come La Furia chiuso nel barr… - Rainbow_Uapa : RT @Emma_vibes: 2/2 : due figli, due bernesi, 4 pesci, anche due gatti? Per qualche giorno ho provato a convivermi che tenerlo non era un'o… - RoboD4ni : RT @GelsominoZ: @Gianfranco_juve percassi e' interista, come l'imitatore di joe pesci e' gobbo. -