Per non Dimenticare: oggi Giornata della Memoria (Di giovedì 27 gennaio 2022) oggi 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria istituito per non Dimenticare la Shoah. “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario – scriveva Primo Levi – perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”. Intolleranze, odi e violenze verbali perpetrate vigliaccamente dietro le tastiere nei confronti di chi si impegna quotidianamente per non Dimenticare. Manifestazioni e scritte che sempre più di frequente appaiono sui muri di tante città di svastiche, riti con saluti neofascisti di frange di estrema destra. Perfino aggressioni di adolescenti al grido: sporco ebreo. aleggia e riaffiora il fantasma dell’antisemitismo, l’abisso di orrore del razzismo. La democrazia è ben salda ma non abbassare la guardia, non ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022)27 gennaio si celebra il Giornoistituito per nonla Shoah. “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario – scriveva Primo Levi – perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”. Intolleranze, odi e violenze verbali perpetrate vigliaccamente dietro le tastiere nei confronti di chi si impegna quotidianamente per non. Manifestazioni e scritte che sempre più di frequente appaiono sui muri di tante città di svastiche, riti con saluti neofascisti di frange di estrema destra. Perfino aggressioni di adolescenti al grido: sporco ebreo. aleggia e riaffiora il fantasma dell’antisemitismo, l’abisso di orrore del razzismo. La democrazia è ben salda ma non abbassare la guardia, non ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Tutta questa paura per l’ipotesi che cada il Governo non la capisco. Fare votare i cittadini è un eserc… - Giorgiolaporta : #Sileri non è un opinionista ma un rappresentante del Governo. #Draghi si assuma la responsabilità di averlo in squ… - GuidoDeMartini : L’AUSTRA REVOCA IL LOCKDOWN PER I NON VACCINATI. La priorità assoluta è di limitare il più possibile le restrizioni… - speranza_viva : RT @AldoStrippoli3: 'Per non dimenticare ' Buongiorno a tutti. #Giornatadellamemoria. - _Court95 : @_fedeNapoli3 @americancarpy Forse ti sei persa che la scorsa notte è stata in confessionale per 2 ore, ha pianto e… -