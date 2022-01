Jacques e Gabriella di Monaco | tutta la tristezza per la mancanza di mamma Charlène

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Alle celebrazioni in onore di Santa Devota, Patrona del Principato, i gemellini sono apparsi malinconici. La lontananza dalla madre inizia a farsi sentire e ancora non è chiaro quando, e se, tornerà a casa

Intanto, i due figlifanno commuovere durante l'evento preparato per la festa di Santa Devota. La loro mamma non c'è anche questa volta e a svolgere il suo ruolo ci pensa Carolina ...di Monaco si abbracciano alla festa di Santa Devota Senza mamma Charléne, ma protetti dal resto della famiglia, i due principini di Monaco,, ancora una volta ...La principessa monegasca ha festeggiato Santa Devota con un abito midi stampato che l'azienda spagnola ha lanciato sette anni fa e che, oggi, si può trovare solo di seconda mano. Una nuova svolta per ...Mercoledì 26 gennaio, la Famiglia Principesca ha innescando il tradizionale incendio della barca al Port Hercule. È uno dei momenti salienti della vita ...