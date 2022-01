Iva Zanicchi: “A 82 anni faccio ancora l’amore perché fa bene” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Io e mio marito facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età”. Parola di Iva Zanicchi, che di anni ne ha 82. La cantante di Ligonchio settimana prossima sarà al Festival di Sanremo con “Io voglio amarti”, una canzone piena di sentimento ma anche di sensualità. E, al “Corriere della sera”, spiega come la sessualità conti: “Ogni donna, a qualunque età – afferma – dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale”. Iva Zanicchi torna sul luogo del delitto. Nel 2009, in occasione della sua precedente partecipazione al Festival aveva portato una canzone dal testo a dir poco allusivo, “Ti voglio senza amore”, al punto che Roberto Benigni, salito sul palco dopo di lei, aveva giocato e ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Io e mio marito facciamofarefaalla vita. A qualunque età”. Parola di Iva, che dine ha 82. La cantante di Ligonchio settimana prossima sarà al Festival di Sanremo con “Io voglio amarti”, una canzone piena di sentimento ma anche di sensualità. E, al “Corriere della sera”, spiega come la sessualità conti: “Ogni donna, a qualunque età – afferma – dovrebbe gridare al proprio uomosentimentale e quello carnale”. Ivatorna sul luogo del delitto. Nel 2009, in occasione della sua precedente partecipazione al Festival aveva portato una canzone dal testo a dir poco allusivo, “Ti voglio senza amore”, al punto che Roberto Benigni, salito sul palco dopo di lei, aveva giocato e ...

