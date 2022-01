Italia, Legrottaglie attacca Mancini: “Joao Pedro e Luiz Felipe? Non sono italiani” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le parole di Nicola Legrottaglie in merito alla convocazioni del Ct Mancini per lo stage dal 26 al 28 gennaio Leggi su mediagol (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le parole di Nicolain merito alla convocazioni del Ctper lo stage dal 26 al 28 gennaio

Advertising

Mediagol : Italia, Legrottaglie attacca Mancini: “Joao Pedro e Luiz Felipe? Non sono italiani” - LazioChannel : Legrottaglie attacca Luiz Felipe : 'Non è italiano, non doveva essere convocato' #Italia #joaopedro #legrottaglie - LALAZIOMIA : Convocazione Luiz Felipe, Legrottaglie: “Lui e Joao Pedro non sono italiani, lo fanno solo per il Mondiale”… -