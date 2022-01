Inter, Gosens è solo l'inizio - Due innesti per rispondere al colpo Vlahovic (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo quanto espresso nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe l'Inter il club più avanti per aggiudicarsi l'attaccante classe '99: la valutazione del Sassuolo si aggira sui 40 ... Leggi su calciomercato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo quanto espresso nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe l'il club più avanti per aggiudicarsi l'attaccante classe '99: la valutazione del Sassuolo si aggira sui 40 ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Gosens all’#Inter!!! ? ? ? Era vero, tutto vero. Dal treno olandese a quello tedesco, non lasciatemi a piedi - AlfredoPedulla : #Gosens subito, poi #Caicedo ma gratis. #Scamacca dallo scorso agosto per il futuro più #Frattesi e un difensore al… - AlfredoPedulla : #Gosens all’#Inter: soon, confirmed, here we go, tarallucci e vino. Grazie per averci creduto e per aver sostenuto.… - Gianni67055117 : RT @GuarroPas: #Inter, #Gosens arrivato al CONI per le visite mediche. Atteso anche dalla Curva. - crisinter82 : RT @DanViti: #Inter, ecco #Gosens al CONI per le visite mediche -