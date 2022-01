India, manifestanti danno fuoco alle carrozze di un treno (Di giovedì 27 gennaio 2022) In India orientale una folla inferocita ha dato fuoco alle carrozze di alcuni treni, durante gli scontri con la polizia per l'accesso ai lavori ferroviari. Lo stato del Bihar e' in crisi per le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Inorientale una folla inferocita ha datodi alcuni treni, durante gli scontri con la polizia per l'accesso ai lavori ferroviari. Lo stato del Bihar e' in crisi per le ...

Bihar, treno bruciato e proteste per il concorso dei ferrovieri Patna (AsiaNews) - Proprio nelle ore in cui celebra la festa della Repubblica , l'India ha dovuto fare i conti con il malcontento sociale esploso intorno al concorso per la selezione ...i manifestanti ...

India, Gandhi contro Twitter, 'limita libertà espressione' (ANSA) - NEW DELHI, 27 GEN - Il leader del Partito del Congresso indiano, Rahul Gandhi, ha criticato Twitter a proposito di "strane attività" del suo account, e ha accusato il gigante statunitense dei ...

