Il Fondo Monetario si unisce alla lista dei nemici di Bitcoin

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo il crollo della scorsa settimana al livello più basso degli ultimi otto mesi, ilcontinua a perdere valore in seguito ad un timido rialzo. La moneta virtuale, insieme ad altre criptovalute, perde il 3,31% a 36.545 dollari, e vede scivolare la sua capitalizzazione di mercato a 691 miliardi di dollari. Non aiuta sicuramente la dura critica delInternazionale contro l’unico Paese che ha adottato ilcome valuta legale: El Salvador. L’organizzazione ha esortato il governo di Nayib Bukele a ritirare l’autorizzazione, avvertendo dei “rischi significativi associati al suo uso per la stabilità finanziaria, l’integrità finanziaria e la protezione dei consumatori”. Il 7 settembre del 2021, ilè stato riconosciuto come valuta legale in El Salvador...

Ascolta qui download Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha esortato El Salvador a rimuovere lo status di valuta a corso legale per Bitcoin. Summary L'analisi del FMI su El Salvador Bitcoin in El Salvador, i rischi ... La crittografia del resto rappresenta solo una piccola frazione anche dei mercati finanziari globali, tuttavia il Fondo Monetario internazionale (FMI) ha recentemente avvertito che pone rischi di ...