Green pass | probabile estensione della durata per chi ha booster

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! - VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - AlbertoBagnai : Me lo ricordavo diverso: - marcoranieri72 : RT @carlo_taormina: Basta!Liberi tutti! Mascherina,distanziamento e mani pulite! Il resto tutto normale! No Green pass,no colori,no tamponi… - LauraCarrese : RT @LaVeritaWeb: Sileri minaccia di rendere la vita difficile ai non vaccinati «perché sono un pericolo». Una panzana, già ripetuta a Monte… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

il Resto del Carlino

In naftalina il semaforo che dal 3 novembre 2020 regolava le restrizioni anti - Covid, basta tamponi per i vaccinati che viaggiano nel perimetro Ue, niente più certificato medico per i ragazzi in Dad ..., verso allungamento della durata per chi ha fatto la terza dose Covid, Sileri ai no vax: "Siete pericolosi, vi renderemo la vita difficile". Bufera sui social Come funziona il tampone ...Per coloro che hanno ricevuto la terza dose di vaccino anti covid il green pass avrà durata illimitata, almeno finché Ema e Aifa non daranno il via libera per la quarta dose. (Ticinonews.ch) Se ne è ...Addio mascherina e green pass. Da oggi, 27 gennaio in Inghilterra cadono anche le ultime restrizioni prese a dicembre contro la variante Omicron: non è più obbligatorio indossare ...