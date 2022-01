Ghoulam – Lazio: il Napoli è pronto ad agevolare la chiusura immediata dell’affare (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella giornata di ieri il nome di Faouzi Ghoulam è entrato con prepotenza nei radar della Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Il Napoli, in ogni caso, dovrebbe non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno e la società biancoceleste – stando ai rumors delle scorse ore – potrebbe provare ad inserire. NAPLES, ITALY – JANUARY 09: Faouzi Ghoulam of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli v UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on January 09, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)A parlarne è anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, confermando difatti la trattativa in essere tra le parti. Il quotidiano fa sapere che “il club azzurro non si opporrebbe a un suo addio già a gennaio, e dunque sarebbe disposto anche a liberare ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella giornata di ieri il nome di Faouziè entrato con prepotenza nei radar delladell’ex Maurizio Sarri. Il, in ogni caso, dovrebbe non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno e la società biancoceleste – stando ai rumors delle scorse ore – potrebbe provare ad inserire. NAPLES, ITALY – JANUARY 09: Faouziof SSCduring the Serie A match between SSCv UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on January 09, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)A parlarne è anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, confermando difatti la trattativa in essere tra le parti. Il quotidiano fa sapere che “il club azzurro non si opporrebbe a un suo addio già a gennaio, e dunque sarebbe disposto anche a liberare ...

