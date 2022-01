Advertising

mauroberruto : Un meraviglioso Flavio #Briatore prima racconta del suo yacht stimato 20 milioni di euro e poi accusa la politica d… - MicheleSolari70 : RT @ErmesAntonucci: Flavio Briatore assolto da accusa di frode fiscale per la vicenda dello yacht Force Blue dopo 12 anni e 6 processi. Già… - pippoMR : ??'Si è finalmente accertata la mia innocenza. Un vero calvario che si è fortunatamente concluso', ha detto Flavio B… - Gio_Dusi : RT @GoalItalia: ?? STORY ?? Il QPR di Flavio Briatore: il ‘piano quadriennale’ verso la Premier League ?????????????????? [? @Gio_Dusi] https://t.co… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Flavio Briatore: «Io, assolto dopo 12 anni, ho rischiato il fallimento. È stato un processo al personaggio» https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

Una causa lunga 12 anni è già di per sé una condanna" Upi - archivio team mondiale F1 / Renault Benetton / foto UPI/Masterphoto/Image Sport nella foto:- Bernie Ecclestone ONLY ITALY ...Cosìcommenta con l'Adnkronos la sentenza di assoluzione della corte di appello di Genova che ha messo fine al processo a suo carico per evasione fiscale nel quale , al largo di La ...La Corte d’appello di Genova, nel processo sulla vicenda dello yacht Force Blue ha assolto Flavio Briatore e altre tre persone “perché il fatto non costituisce reato”. Briatore era a processo con l’ac ...Briatore era a processo per evasione fiscale legata al suo yacht. Si sfoga su Repubblica: «L'Italia non perdona chi ha successo. Una causa lunga 12 anni è già di per sé una condanna» ...