Figlio di due importanti attori, ha vinto a Sanremo nel 2020: chi è e cosa fa oggi? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sanremo 2020 è stata l’ultima edizione del Festival prima della pandemia, che sarebbe arrivata giusto qualche settimana più tardi cambiando le vite di tutti. Viene ricordata per il successo di Diodato con ‘Fai rumore’, ma anche per l’ormai celebre litigio tra Bugo e Morgan, con la canzone modificata in diretta dall’ex frontman dei Bluvertigo e il conseguente abbandono del palco (e della kermesse) di Bugo. Tuttavia l’edizione 2020 ha visto anche il trionfo di Leo Gassmann nelle Nuove Proposte. Il cantautore italiano, classe ’98, ha proposto il brano ‘Vai bene così’, incantando il pubblico dell’Ariston, la critica e i telespettatori grazie alla sua splendida voce. LEGGI ANCHE => Chi è Drusilla Foer, l’eclettica artista che condurrà Sanremo con Amadeus Con le performance eccezionali e il successo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 27 gennaio 2022)è stata l’ultima edizione del Festival prima della pandemia, che sarebbe arrivata giusto qualche settimana più tardi cambiando le vite di tutti. Viene ricordata per il successo di Diodato con ‘Fai rumore’, ma anche per l’ormai celebre litigio tra Bugo e Morgan, con la canzone modificata in diretta dall’ex frontman dei Bluvertigo e il conseguente abbandono del palco (e della kermesse) di Bugo. Tuttavia l’edizioneha visto anche il trionfo di Leo Gassmann nelle Nuove Proposte. Il cantautore italiano, classe ’98, ha proposto il brano ‘Vai bene così’, incantando il pubblico dell’Ariston, la critica e i telespettatori grazie alla sua splendida voce. LEGGI ANCHE => Chi è Drusilla Foer, l’eclettica artista che condurràcon Amadeus Con le performance eccezionali e il successo ...

