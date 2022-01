Eurovision Song Contest 2022: a Torino si riforma la coppia Gabriele Corsi – Cristiano Malgioglio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il conduttore romano e l’eccentrico cantante torneranno a fare coppia in vista del prossimo Eurovision Song Contest 2022 che si terrà nella nostra Torino. A darne l’annuncio è lo stesso Gabriele Corsi che con un video pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram dove ha annunciato il ritorno della strana coppia che lo scorso anno ha raccontato lo straordinario percorso che ha portato al meritato successo i Maneskin in quel di Rotterdam. Con una simpatica gag alla quale ha partecipato lo stesso Cristiano Malgioglio, i due fanno sapere che si terranno liberi per una intera settimana durante il prossimo maggio in modo da presenziare di persona nel capoluogo piemontese. Gabriele ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il conduttore romano e l’eccentrico cantante torneranno a farein vista del prossimoche si terrà nella nostra. A darne l’annuncio è lo stessoche con un video pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram dove ha annunciato il ritorno della stranache lo scorso anno ha raccontato lo straordinario percorso che ha portato al meritato successo i Maneskin in quel di Rotterdam. Con una simpatica gag alla quale ha partecipato lo stesso, i due fanno sapere che si terranno liberi per una intera settimana durante il prossimo maggio in modo da presenziare di persona nel capoluogo piemontese....

