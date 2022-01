Elodie spiega perché è finita la storia con Marracash

Leggi su biccy

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Latralo scorso ottobre, ma già in estate la cantante di Andromeda aveva parlato di alti e bassi nella loro relazione: “Come va tra noi due? Posso dire che è tutto molto stimolante, però molto faticoso. Il nostro mestiere crea degli alti e dei bassi. Poi noi siamo tanto diversi. Io sono molto più leggera. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi. Avere dei figli? Per adesso nola realtà è che non accetterei di essere deludente. In verità ho un po’ di paura: non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile“. Dagospia aveva attribuito ad un’altra cantante la causa della rottura tra, ma il rapper ha smentito. Adesso a ...