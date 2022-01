Effe Tv si fa in 4 e si trasforma in piattaforma multimediale | serie | podcast e il docufilm su Maradona

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Gruppo Feltrinelli annuncia importanti novità perTV, la società già editrice del canale televisivo laF, protagonista di un racconto di intrattenimento culturale di qualità, fino al 31 gennaio sul canale 135 di Sky. Con l’obiettivo di rispondere alle rinnovate tendenze di consumo nell’intrattenimento, intercettando e stimolando l’evoluzione degli interessi del pubblico, da player della programmazione televisiva lineareTv siindi sviluppo, produzione e distribuzione di contenuti esclusivi e originali –tv, audioe film – rispettivamente con le labels Feltrinelli Originals, Feltrinelli Audioe Feltrinelli Real Cinema, che lavorano in sinergia con le altre Business Unit del Gruppo ...

