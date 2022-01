Advertising

sportli26181512 : TMW RADIO - Brambati: 'Scambio Dybala-Kessie? Io non lo farei': L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TM… - MilanWorldForum : Brambati sul possibile scambio tra Kessie e Dybala Le dichiarazioni -) - MilanNewsit : TMW RADIO - Brambati: 'Scambio Dybala-Kessie? Io non lo farei' - Pall_Gonfiato : Dybala, Brambati avverte: 'Perderlo sarebbe un problema. Adesso deve dimostrare il suo valore' - firenzeviola_it : BRAMBATI, Se parte Dybala non basta più Vlahovic -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala Brambati

Si sogna, si aspetta Bremer o Gunter, eppure il mercato dell'Inter in estate potrebbe riservare anche qualche sorpresa poco gradita ai tifosi. Lo sostiene l'ex giocatore Massimo, durante la ...Commenta per primo Massimo, agente e opinionista televisivo, a Tmw Radio: 'Io continuo a dire che Arrivabene non è un ...si deve però meritare 10 milioni. Non può averli per qualcosa che ...L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di calciomercato. Scambio Dybala-Kessié lo farebbe? "Io no, ...Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, e ha parlato del futuro di Paulo Dybala, menzionando anche Dusan Vlahovic. Queste le ...