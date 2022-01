Covid in Lombardia: 25.098 nuovi casi e 123 vittime, ricoveri ancora in calo. A Bergamo +2.255 positivi (Di giovedì 27 gennaio 2022) I dati dei giovedì 27 gennaio nel report della Regione. Il tasso di positività è al 13,9%. Effettuati quasi 180 mila tamponi. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 27 gennaio 2022) I dati dei giovedì 27 gennaio nel report della Regione. Il tasso dità è al 13,9%. Effettuati quasi 180 mila tamponi.

Advertising

Corriere : Aveva rifiutato il ricovero, no vax 52enne muore di Covid. «Io non mi vaccino, non sono una cavia» - Agenzia_Ansa : La Regione Lombardia ha avviato un'ispezione interna all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dopo il caso del ri… - fanpage : La rivista scientifica 'The Lancet' lancia una grave accusa all'Italia, con focus preciso sulla Lombardia: la manca… - giornalemetro : Covid, in Lombardia continua il calo dei ricoverati, rimane stabile il tasso (13,9%) | Giornale Metropolitano - Evilqueen_75 : RT @TgrRaiLombardia: #COVID19: diminuiscono i #ricoverati nelle terapie intensive, ma record di #contagi nelle scuole. Verso la conferma de… -