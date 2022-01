Covid in frenata: diecimila positivi in meno. Il monoclonale italiano non funziona contro Omicron (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono 155.697 i nuovi casi di Covid (167.206 ieri) e 389 i morti (426 ieri) che portano a 145.159 il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza. Questi i dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 2.706.453 gli attualmente positivi in Italia, 10.128 in meno rispetto a ieri. I guariti toccano quota 7.687.989 (+165.779 da ieri) mentre sono 10.539.601 (+155.697 da ieri) le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza. Inoltre sono 1.039.756 i tamponi (1.097.287 ieri), tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore. Che fanno rilevare un tasso positività pari al 15%, stabile rispetto a ieri. LEGGI ANCHE Dal Nord Europa arriva Omicron 2. Picco di contagi in Danimarca, in Italia è quasi assente Monoclonali, dagli infettivologi l'ultima conquista: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono 155.697 i nuovi casi di(167.206 ieri) e 389 i morti (426 ieri) che portano a 145.159 il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza. Questi i dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 2.706.453 gli attualmentein Italia, 10.128 inrispetto a ieri. I guariti toccano quota 7.687.989 (+165.779 da ieri) mentre sono 10.539.601 (+155.697 da ieri) le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza. Inoltre sono 1.039.756 i tamponi (1.097.287 ieri), tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore. Che fanno rilevare un tassotà pari al 15%, stabile rispetto a ieri. LEGGI ANCHE Dal Nord Europa arriva2. Picco di contagi in Danimarca, in Italia è quasi assente Monoclonali, dagli infettivologi l'ultima conquista: ...

