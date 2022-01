Calciomercato Bologna, sondaggio dei rossoblù per Augello (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Bologna: sondaggio del club emiliano per Augello. La Sampdoria sta valutando la cessione del terzino a gennaio Il Bologna ha chiesto informazioni su Tommaso Augello, che potrebbe lasciare la Sampdoria durante la sessione invernale di Calciomercato. I blucerchiati hanno preso tempo per valutare bene la proposta. Nell’ambito della cessione dell’ex Spezia, la società doriana potrebbe richiedere il cartellino di Mitchell Dijks. L’esterno olandese classe ’93 ha rotto con il Bologna e piace molto alla Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022)del club emiliano per. La Sampdoria sta valutando la cessione del terzino a gennaio Ilha chiesto informazioni su Tommaso, che potrebbe lasciare la Sampdoria durante la sessione invernale di. I blucerchiati hanno preso tempo per valutare bene la proposta. Nell’ambito della cessione dell’ex Spezia, la società doriana potrebbe richiedere il cartellino di Mitchell Dijks. L’esterno olandese classe ’93 ha rotto con ile piace molto alla Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

