Australian Open 2022 | il diritto mancino di Nadal e il rovescio di Matteo Berrettini | la diagonale sarà decisiva

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Due anni e quale mese dopo,e Rafaelsi affrontano nuovamente in una semifinale Slam. Nel 2019 erano gli US, mentre domani i due tennisti si giocheranno un posto nella finale degli. E’ l’appuntamento con la storia per il romano, che vuole diventare il primo giocatore italiano di sempre a raggiungere l’ultimo atto del torneo a Melbourne. Per centrare questo obiettivodovrà superare una leggenda di questo sport, quel Rafaelche sogna di mettere in bacheca il 21esimo Slam della carriera e diventare il giocatore con più titoli Major. Rispetto alla partita di tre anni fa molte cose sono cambiate, sia nello spagnolo sia soprattutto in, che ha ormai ...

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)…

Ashleigh Barty è la prima semifinalista dell'. L'aussie ha sconfitto in due set (6 - 1 6 - 3) in un'ora e due minuti la statunitense Madison Keys. Tra poco in campo Danielle Collins (Usa) e Iga Swiatek (Pol) nella seconda ...Berrettini - Nadal è un match valido per le semifinali degli: notizie, statistiche, analisi, pronostici. Di nuovo Matteo Berrettini contro Rafa Nadal , come agli US2019. E sempre nella semifinale di un Major. Con la differenza che stavolta ...Due anni e quale mese dopo, Matteo Berrettini e Rafael Nadal si affrontano nuovamente in una semifinale Slam. Nel 2019 erano gli US Open, mentre domani i due tennisti si giocheranno un posto nella fin ...Matteo Berrettini affronta venerdì il n°5 del mondo Rafa Nadal nella semifinale degli Australian Open. Si gioca non prima delle 4.30 del mattino, mentre alle 9.30 è in programma l'altra semifinale tra ...