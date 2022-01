Asl Rm 6 | sospensione infermiera confermata da Tribunale Velletri

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – “Ildi-Sezione Lavoro presieduto dal presidente Marcello Buscema ha rigettato la domanda cautelare proposta dall’che non aveva osservato l’obbligo vaccinale.” “Pertanto, restalada parte dell’Azienda sanitaria Roma 6 nei confronti della dipendente. Questa ordinanza è importante poiché ribadisce la correttezza dell’operato dell’Azienda sanitaria nei confronti dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. (Agenzia Dire)