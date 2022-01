Apple davvero generosa, ricompensa questo studente con oltre 100mila dollari: ecco cos’è accaduto (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Apple ha deciso di ricompensare uno studente geniale con una bella sommetta, precisamente 100mila dollari, o per essere ancora più precisi, 100.500. Apple, 25/1/2022 – Computermagazine.itIl fortunato e nel contempo geniale destinatario di tale ricco assegno è tale Ryan Pickren, studente di informatica che ha ricevuto la cifra dalla multinazionale di Cupertino, con la casuale Apple Security Bounty, programma con cui la Mela ricompensa chiunque trovi una falla nei propri sistemi, che siano applicazioni o prodotti hardware. Si tratta fino ad oggi della più alta ricompensa mai elargita dall’azienda americana, e questo perchè quanto scoperto da Ryan è altamente interessante. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Laha deciso dire unogeniale con una bella sommetta, precisamente, o per essere ancora più precisi, 100.500., 25/1/2022 – Computermagazine.itIl fortunato e nel contempo geniale destinatario di tale ricco assegno è tale Ryan Pickren,di informatica che ha ricevuto la cifra dalla multinazionale di Cupertino, con la casualeSecurity Bounty, programma con cui la Melachiunque trovi una falla nei propri sistemi, che siano applicazioni o prodotti hardware. Si tratta fino ad oggi della più altamai elargita dall’azienda americana, eperchè quanto scoperto da Ryan è altamente interessante. ...

Ultime Notizie dalla rete : Apple davvero Il concerto sul tetto dei Beatles uscirà in streaming ...a Get Back è stata davvero straordinaria". Giles Martin spiega così l'uscita in streaming di Get Back: The Rooftop Concert , la registrazione dello storico concerto dei Beatles sul tetto di Apple ...

Apple è davvero il primo operatore smartphone in Cina? Alle spalle di Apple si è invece classificato il marchio cinese Vivo , che ha una quota di mercato del 19%, seguito da Oppo con il 17%. Honor , il marchio di smartphone precedentemente di proprietà ...

Apple davvero generosa, ricompensa questo studente con oltre 100mila dollari: ecco cos’è accaduto Computer Magazine Ditonellapiaga è la nuova artista Up Next Italia di Apple Music «Sono davvero orgogliosa di rappresentare l’Italia nel progetto Up Next di Apple Music» commenta l'artista. Ditonellapiaga è la nuova artista ad essere inserita, da mercoledì 2 febbraio, nel programma ...

Custodia originale Apple in Pelle per iPhone 11 Pro in SUPER SCONTO: solo 14,90 euro! Le custodie realizzate da Apple per i suoi iPhone sono tra le più desiderate, tuttavia l’elevato costo spesso obbliga l’utente a cambiare obiettivo. Di tanto in tanto però ci sono sconti che permetton ...

