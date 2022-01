Appalti e infrastrutture | la ricetta di Busia per la sfida del Pnrr

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La vera chiave affinché il Recovery Fund italiano possa costituire un successo anche sotto il profilo delle opere pubbliche? “Il capitale umano: dobbiamo qualificare le stazioni appaltanti, inserire nuove energie nella pubblica amministrazione e aggiornare le competenze dei dipendenti pubblici”. Il disegno di legge delega sul nuovo codice degliin discussione in commissione al Senato? “È generico, forse fin troppo. L’auspicio è che il Parlamento possa rinforzarlo”. Il ruolo dell’Europa in materia? “Oggi, alla luce del Next Generation Eu, è ancor più importante. L’Italia promuova il varo di un nuovo regolamento sui contratti pubblici che sostituisca le attuali direttive”. Parola del presidente dell’Anac Giuseppe, che in questa conversazione con Formiche.net ha affrontato tutti i principali temi che interessano il mercato delle ...

