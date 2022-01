Anche ad Amici 21 arriva il covid: salta la registrazione, in onda in modo inedito (Di giovedì 27 gennaio 2022) E alla fine è successo, quello che poteva essere prevedibile. Maria de Filippi ha resistito per quasi due anni con tutti i suoi programmi. Eroicamente: da Uomini e Donne ( con centinaia di persone coinvolte) ad Amici, con oltre 20 persone in una sorta di bolla, passando Anche per Temptation Island e C’è posta per te. Omicron però colpisce e arriva Anche nelle sale di Amici 21. Da giorni si vocifera di un possibile caso di covid che ha causato lo slittamento della registrazione prevista per il mercoledì di questa settimana, cosa che è stata confermata pochi minuti fa in una News Flash di Dagospia a firma di Giuseppe Candela. E’ confermato infatti che sarebbero risultati positivi diversi ballerini professionisti. E che per questo motivi probabilmente, la puntata non è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 27 gennaio 2022) E alla fine è successo, quello che poteva essere prevedibile. Maria de Filippi ha resistito per quasi due anni con tutti i suoi programmi. Eroicamente: da Uomini e Donne ( con centinaia di persone coinvolte) ad, con oltre 20 persone in una sorta di bolla, passandoper Temptation Island e C’è posta per te. Omicron però colpisce enelle sale di21. Da giorni si vocifera di un possibile caso diche ha causato lo slittamento dellaprevista per il mercoledì di questa settimana, cosa che è stata confermata pochi minuti fa in una News Flash di Dagospia a firma di Giuseppe Candela. E’ confermato infatti che sarebbero risultati positivi diversi ballerini professionisti. E che per questo motivi probabilmente, la puntata non è ...

