Zuppa di Porro 26 gennaio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) 00:00 Quirinale, la seconda votazione va a vuota mentre il centrodestra presenta la rosa dei nomi (Pera, Nordio e Moratti), tre nomi che non hanno tessere di partito ma che per la Stampa sarebbe una spallata. Mah! 03:05 Mattia Feltri racconta di un Toninelli che dice che Draghi a Palazzo Chigi è imprescindibile, quando un anno fa diceva che non era nel dna dei grillini. 04:06 Basta con la continua retorica del “fate presto”… 06:33 La sinistra mette veti ma non fa i nomi. 07:30 Covid, la notizia del bimbo di 10 anni morto con tutti i giornali che sottolineano che non era vaccinato. Poi leggi bene gli articoli e scopri che… 12:22 Le Regioni denunciano la paralisi burocratica del Covid… 12:48 Biden dà del “figlio di put***” a un giornalista. Ma essendo un sincero democratico nessuno dice niente… 13:25 Guerra Ucraina, Di Maio diserta l’incontro con l’Ue perché deve pensare alle trattative ...