Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2022 ore 17:45 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Viabilità DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 1735 CLAUDIO VELOCCIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA, RIMANENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA RomaNINA ED APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA SALARIA, LUNGHE CODE TRA SETTEBAGNI E LA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022)DEL 26 GENNAIOORE 1735 CLAUDIO VELOCCIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA NOMENTANA ETERAMO IN CARREGGIATA INTERNA, RIMANENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRANINA ED APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA SALARIA, LUNGHE CODE TRA SETTEBAGNI E LA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE ...

romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale direzione San Giovanni, dalle 15 riapre la rampa di uscita per viale Somalia. - romamobilita : #Roma #viabilità Aggiornamento: per accertamenti tecnici all'interno del sottopasso, su via Laurentina direzione ce… - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale direzione stadio, per incidente segnalato traffico rallentato tra uscita Ponte delle Valli e uscita Salaria. - romamobilita : #Roma #viabilità Viale dell'Atletica, chiusura temporanea altezza via Laurentina per accertamenti tecnici all'inter… - romamobilita : #Roma #viabilità via Trionfale, per lavori, riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra via Nevio e via Prisciano -

