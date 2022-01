Valanga di voti per Mattarella e Crosetto nel giorno della trattativa: partita l'operazione Casini, Casellati in standby (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Anche la terza votazione per l'elezione del presidente della Repubblica si è conclusa con un nulla di fatto. Mentre lo scrutinio è ancora in corso è già palese che nessuno dei votati possa raggiungere il quorum dei... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Anche la terza votazione per l'elezione del presidenteRepubblica si è conclusa con un nulla di fatto. Mentre lo scrutinio è ancora in corso è già palese che nessuno dei votati possa raggiungere il quorum dei...

Advertising

Ezio25272773 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Mi piacerebbe tanto...ma è impossibile. Però, GIORGIA , mi raccomando non fate l'er… - GiuseppeRinal43 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Vedrai che valanga di voti tipo Montesano,Banfi,Pupo ecc. - twalso : @conteDartagnan Valanga di voti per Draghi alle prossime elezioni ?????? - basezebra18 : La mia opinione è che lei fosse ben disposta ad accettare di non avere una storia nella casa e di aspettarlo ma NON… - AristarcoScann1 : RT @fanpage: Una valanga di schede bianche: si è concluso così il primo giorni di votazioni per l’elezione del nuovo presidente della Repub… -