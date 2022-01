Start up, Mega Holding promuove un aumento di capitale in Remeo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Mega Holding, società di investimento attiva in Startup innovative e in attività di private equity in società small cap, ha sostenuto la sua partecipata Remeo, brand di gelato italiano attiva in UK, organizzando il fund raising necessario a raggiungere gli obiettivi di espansione del business plan triennale, per l'occasione è stato sottoscritto un aumento di capitale. L'operazione si avvale dell'apporto di altri investitori, internazionali con lunga esperienza nel settore food retail tra i quali Georg Gruber, Ceo di Nandos Grocery.Remeo Gelato, che ha già una forte presenza nella GDO nel Regno Unito, in particolare Waitrose, Whole Foods, Ocado, Tesco oltre ai Magazzini Harrods, ora troverà nuovo impulso nel lancio di una propria piattaforma DtoC e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –, società di investimento attiva inup innovative e in attività di private equity in società small cap, ha sostenuto la sua partecipata, brand di gelato italiano attiva in UK, organizzando il fund raising necessario a raggiungere gli obiettivi di espansione del business plan triennale, per l'occasione è stato sottoscritto undi. L'operazione si avvale dell'apporto di altri investitori, internazionali con lunga esperienza nel settore food retail tra i quali Georg Gruber, Ceo di Nandos Grocery.Gelato, che ha già una forte presenza nella GDO nel Regno Unito, in particolare Waitrose, Whole Foods, Ocado, Tesco oltre ai Magazzini Harrods, ora troverà nuovo impulso nel lancio di una propria piattaforma DtoC e ...

