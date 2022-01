Advertising

infoitsalute : Sileri attacca i No vax: «Siete pericolosi, vi renderemo la vita difficile» - JpLafitt : + o - meno di chi diceva che da vaxati non si contagia e non ci si contagia?? dando la garanzia di questo col GP...… - infoitinterno : Sileri attacca i No vax: «Siete pericolosi, vi renderemo la vita difficile» - Gazzettino : Sileri attacca i No vax: «Siete pericolosi, vi renderemo la vita difficile» - DanielaZini1 : Sileri attacca il Seg. Gen. della Salute: “Assente 45gg su 60 durante la pandemia” - -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri attacca

i No vax 'Criticano il vaccino, criticano il green pass, criticano il tampone ma poi in trasmissione ci vengono. E in televisione è richiesto il green pass o il tampone, quindi per ...'Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile, come stiamo facendo perché il non - vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso': così Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, di professione chirurgo, ospite di DiMartedì su La7. 'Questi criticano tutti il Green pass, criticano il tampone, criticano il vaccino, però quando vengono in ...Il discorso reggerebbe se, a essere priva di anticorpi, fosse una fetta considerevole della popolazione: il 20, o magari il 30%. Si potrebbe obiettare: i no vax, poi, affollano gli ospedali e impedisc ...Pierpaolo Sileri si è scagliato contro i No Vax durante una trasmissione televisiva. "Siete pericolosi", ha affermato. Arrivano le critiche.