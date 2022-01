Riscontrati problemi SNAI il 26 gennaio: server in difficoltà (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si registrano proprio in questi minuti problemi SNAI, coi server che a quanto pare faticano a rispondere alle richieste degli utenti. Difficile, almeno per ora, dire con certezza se ci siano o meno analogie con l’ultima situazione simile che abbiamo trattato all’interno del nostro magazine. Mi riferisco all’articolo che abbiamo pubblicato alcune settimane fa, anche in quel caso relativo ad un disservizio tutto sommato rientrato in tempistiche che possiamo ritenere accettabili. Del resto, in questi minuti abbiamo solo notizie frammentarie sul disservizio in corso. Cosa sappiamo sui problemi SNAI il 26 gennaio coi server in affanno Effettuando un test pochi minuti fa, effettivamente posso confermarvi che siano in corso problemi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si registrano proprio in questi minuti, coiche a quanto pare faticano a rispondere alle richieste degli utenti. Difficile, almeno per ora, dire con certezza se ci siano o meno analogie con l’ultima situazione simile che abbiamo trattato all’interno del nostro magazine. Mi riferisco all’articolo che abbiamo pubblicato alcune settimane fa, anche in quel caso relativo ad un disservizio tutto sommato rientrato in tempistiche che possiamo ritenere accettabili. Del resto, in questi minuti abbiamo solo notizie frammentarie sul disservizio in corso. Cosa sappiamo suiil 26coiin affanno Effettuando un test pochi minuti fa, effettivamente posso confermarvi che siano in corso...

