“Renderemo la vita difficile ai non vaccinati” | Sileri se ne vanta pure Video

Roma, 26 gen — «Vi Renderemo la vita difficile», come se adesso la vita per chi sceglie di non vaccinarsi fosse una passeggiata: Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, la maschera di «poliziotto buono», contraltare alle bordate lapidarie di Speranza, l'ha gettata da un po'. Ha finito di indorare le amare pillole dell'emergenza pandemica. Ieri ha messo bene in chiaro — se ci fosse stato ulteriore bisogno di chiarirlo — che il governo sta deliberatamente discriminando una consistente fetta della cittadinanza sulla base di criteri sanitari arbitrari. E dal 1° febbraio le vessazioni contro chi compie una libera scelta diventeranno insopportabili.

