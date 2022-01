Quirinale - Presidente della Repubblica | le auto più vendute nei sette anni di Mattarella

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Scade in questi giorni, con l'elezione del nuovo, il primo mandato di Sergio, salito alil 3 febbraio del 2015. In attesa di conoscere il nome del successore, abbiamo sfogliato i dati di vendita per scoprire quali sono stati i modelli più venduti sul nostro mercato mentre il dodicesimoera in carica. Nel regno di FCA. In questonnato, la stragrande maggioranza dellepiù amate dal grande pubblico appartiene all'ex gruppo FCA, ora Stellantis. Per quanto riguarda i segmenti, accanto alle più note utilitarie come le Fiat Panda e 500, Citroën C3, Ford Fiesta, Lancia Ypsilon, Renault Clio, Toyota Yaris e Volkswagen Polo (la Punto è stata fra le migliori soltanto nel 2015), nelle ...