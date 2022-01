Quanto guadagna Matteo Berrettini

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La battaglia vinta al quinto set contro il francese Gael Monfils è valsa ala semifinale agli Australian Open, dove ad attenderlo c'è niente meno che Rafa Nadal. Un successo, quello del 25enne romano, che conferma l'ottimo momento del tennis italiano (Sinner è uscito ai quarti) e il suo in particolare, tanto che dal settimo posto nel ranking è già salito in sesta posizione, a un passo dalla Top 5 mondiale. Guadagni in ascesa L'aspetto sportivo è la cosa più importante, ma parallelamente i successi portano innegabili vantaggi anche dal punto di vista economico. L'essere approdato in semifinale, infatti, gli ha permesso di mettersi in tasca già 568 mila euro (895 mila dollari australiani): se riuscisse a battere Nadal e conquistare la finale, l'asticella si alzerebbe parecchio di più, dal momento che per il vincitore del torneo è ...