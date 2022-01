Muore a 55 anni per complicazioni legate al Covid: addio alla diva dell’hard (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La pornostar Alicia Rio è morta all’età di 55 anni per “complicazioni dovute al Covid-19”. La notizia viene riportata dal Daily Star Online, che rivela anche come la diva del porno sia morta già da una settimana. Alicia Rio è stata rinvenuta senza vita all’interno della sua abitazione il 17 gennaio scorso. Alicia (vero nome Carmen Marie Hughlett) era piuttosto nota nell’industria cinematografica per adulti: la pornostar ha recitato in centinaia di film negli anni ’90, tra cui Borderline, Reflections of Rio e Fantasies of Alicia. LEGGI ANCHE => Luce Caponegro, un tempo Selen, dal porno al ritorno in TV: “Parteciperei a…” Il suo ingresso nel mondo dell’hard è avvenuto nel 1991: da allora, Alicia Roio ha recitato in moltissime pellicole, venendo poi inserita nel 2004 ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La pornostar Alicia Rio è morta all’età di 55per “dovute al-19”. La notizia viene riportata dal Daily Star Online, che rivela anche come ladel porno sia morta già da una settimana. Alicia Rio è stata rinvenuta senza vita all’interno della sua abitazione il 17 gennaio scorso. Alicia (vero nome Carmen Marie Hughlett) era piuttosto nota nell’industria cinematografica per adulti: la pornostar ha recitato in centinaia di film negli’90, tra cui Borderline, Reflections of Rio e Fantasies of Alicia. LEGGI ANCHE => Luce Caponegro, un tempo Selen, dal porno al ritorno in TV: “Parteciperei a…” Il suo ingresso nel mondoè avvenuto nel 1991: da allora, Alicia Roio ha recitato in moltissime pellicole, venendo poi inserita nel 2004 ...

