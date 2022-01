LIVE Sinner-Tsitsipas 3-6 3-4 Australian Open 2022 in DIRETTA: il greco resta avanti di un break nel 2° set (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio e diritto del classe ’98. 30-0 Servizio vincente del greco. 15-0 Seconda profonda di Tsitsipas che sorprende Sinner. 3-4 Diritto pesante di Sinner sul rovescio e prova a restare attaccato al set. 40-15 Passante di diritto di Tsitsipas sulla discesa a rete di Sinner. 40-0 Servizio e palla corta di Sinner. 30-0 Di poco largo il diritto a sventaglio del greco che soffre la variazione di Sinner. 15-0 PASSANTE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI Sinner! Graziato l’azzurro dalla mancata chiusura a rete del greco. 2-4 Nessun problema al servizio per il classe 1998. 40-15 Errore con il diritto per l’ellenico. 40-0 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Servizio e diritto del classe ’98. 30-0 Servizio vincente del. 15-0 Seconda profonda diche sorprende. 3-4 Diritto pesante disul rovescio e prova are attaccato al set. 40-15 Passante di diritto disulla discesa a rete di. 40-0 Servizio e palla corta di. 30-0 Di poco largo il diritto a sventaglio delche soffre la variazione di. 15-0 PASSANTE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI! Graziato l’azzurro dalla mancata chiusura a rete del. 2-4 Nessun problema al servizio per il classe 1998. 40-15 Errore con il diritto per l’ellenico. 40-0 ...

