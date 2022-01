Jake Gyllenhaal star e produttore di Cut and Run (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'attore Jake Gyllenhaal sarà il protagonista e il produttore di un nuovo thriller intitolato Cut & Run, con al centro un gruppo di ladri. Jake Gyllenhaal sarà il protagonista e produttore di Cut and Run, un nuovo progetto scritto da John Glenn che verrà prodotto da Nine Stories Productions, di proprietà dell'attore, in collaborazione con New Republic Pictures. Lo studio ha infatti ottenuto i diritti del progetto battendo un'agguerrita concorrenza. Cut and Run avrà come protagonisti dei ladri che usano dei motoscafi da corsa per attaccare e derubare dei lussuosi yacht. La situazione si complica però quando i ladri si imbattono nel gruppo sbagliato di persone, mettendosi nei guai. Jake Gyllenhaal collaborerà prossimamente con New Republic anche in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'attoresarà il protagonista e ildi un nuovo thriller intitolato Cut & Run, con al centro un gruppo di ladri.sarà il protagonista edi Cut and Run, un nuovo progetto scritto da John Glenn che verrà prodotto da Nine Stories Productions, di proprietà dell'attore, in collaborazione con New Republic Pictures. Lo studio ha infatti ottenuto i diritti del progetto battendo un'agguerrita concorrenza. Cut and Run avrà come protagonisti dei ladri che usano dei motoscafi da corsa per attaccare e derubare dei lussuosi yacht. La situazione si complica però quando i ladri si imbattono nel gruppo sbagliato di persone, mettendosi nei guai.collaborerà prossimamente con New Republic anche in ...

Advertising

__Towanda : I tempi sono maturi per dire che sia il video che la canzone All too well sono noiosissimi e banali e tutta la fanf… - ktmgds : RT @tossikogds: c’era una volta jake gyllenhaal che cercava di conquistare livia con una bella sciarpa rossa e qualche grammo in tasca. ma… - pupagds : RT @tossikogds: c’era una volta jake gyllenhaal che cercava di conquistare livia con una bella sciarpa rossa e qualche grammo in tasca. ma… - attivitagdss : RT @tossikogds: c’era una volta jake gyllenhaal che cercava di conquistare livia con una bella sciarpa rossa e qualche grammo in tasca. ma… - crostatinagds : RT @tossikogds: c’era una volta jake gyllenhaal che cercava di conquistare livia con una bella sciarpa rossa e qualche grammo in tasca. ma… -