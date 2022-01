I parenti danno l'allarme, i vigili del fuoco entrano nell'appartamento. Ecco cosa è successo sulla Flaminia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ANCONA - vigili del fuoco , automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona questa mattina, in via Flaminia, poco dopo l'incrocio con via Conca. L'allarme è scattato dopo la ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ANCONA -del, automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona questa mattina, in via, poco dopo l'incrocio con via Conca. L'è scattato dopo la ...

Advertising

ilpopsback : Incredibile come le società di calcio legate ad altre aziende 'madri' siano messe in mano ai parenti più incapaci d… - Politic01774202 : RT @ChanceGardiner: Si scusano, poi se muore i risarcimenti ai parenti non glieli danno perché 'gli algoritmi AEFI dell'OMS usati da AIFA n… - RevengeEmi : RT @ChanceGardiner: Si scusano, poi se muore i risarcimenti ai parenti non glieli danno perché 'gli algoritmi AEFI dell'OMS usati da AIFA n… - CA_Tonino : Ne danno il triste annuncio i parenti e gli amici... - alberto51059 : RT @ChanceGardiner: Si scusano, poi se muore i risarcimenti ai parenti non glieli danno perché 'gli algoritmi AEFI dell'OMS usati da AIFA n… -