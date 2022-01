Guendalina Tavassi torna a parlare dopo l’aggressione | “Vivo nel terrore”

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)subita dal suo ex fidanzato. La showgirl terrorizzataquanto accaduto. La scorsa settimanae Federico Perna sono stati attaccati fisicamente dall’ex della soubrette, Umberto D’Aponte.giorni di silenzio, l’ex gieffina èta afornendo alcuni dettagli sull’accaduto. La showgirl in una vecchia foto su Instagram (Via Screenshot)giorni di silenzio, vittima di un’aggressione da parte del suo ex fidanzato Umberto D’Aponte. Infatti l’influencer è stata ...